Melito Porto Salvo: grosso albero cade in Contrada San Leonardo | FOTO

3 Aprile 2022 11:35

Melito Porto Salvo: l’albero è crollato in mezzo alla strada ma per fortuna non ha causato feriti

Paura a Melito Porto Salvo dove un grosso albero è crollato in Contrada San Leonardo. L’albero per fortuna non ha causato feriti né danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza la strada.