“Medal of Excellence in Engineering Education”: domani la premiazione dell’Ing. Enzo Siviero

11 Aprile 2022 16:26

L’ingegnere padovano ha dimostrato di “possedere un’esperienza apprezzabile nella professione e significativi risultati educativi della disciplina” e riceverà l’ambito premio della World Federation for Engineering Organizations

Si terrà domani la premiazione dell’Ing. Enzo Siviero, che recentemente è stato insignito della “Medal of Excellence in Engineering Education”. Si tratta di un titolo internazionale di grande spessore per l’esperto italiano, commissionato dalla World Federation for Engineering Organizations ogni due anni e conferito ad esperti mondiali nel settore dell’ingegneria. La cerimonia di premiazione sarà dunque domani, 12 aprile 2022 alle ore 13 (italiane) ed insieme al Rettore dell’Università eCampus saranno premiati anche altri professionisti. Un titolo internazionale di grande spessore, che accresce la grande reputazione di un esperto impegnatosi profondamente nel corso degli anni sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.