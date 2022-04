Mariupol, la macabra idea russa: ripulire la città dai cadaveri per organizzare la parata della vittoria

13 Aprile 2022 13:02

Dopo aver preso la città di Mariupol, l’intenzione dei russi sarebbe quella di ripulirla per organizzare la parata della vittoria

Mariupol è una città strategica nel conflitto in Ucraina. La sua vicinanza al mare è di fondamentale importanza tanto per l’una quanto per l’altra parte in causa nel conflitto, ma non si tratta solo di una questione logistica. In città è presente il battaglione Azov, importante divisione militare collegata all’esercito ucraino. Il battaglione è noto per le sue posizioni filonaziste, motivo per il quale la Russia, che ha giustificato l’intervento militare in Ucraina per ‘denazificare’ il Paese, lo avrebbe messo nel mirino fin dall’inizio del conflitto.

La città è sotto assedio e potrebbe capitolare a breve. Secondo Petro Andryushenko, consigliere del sindaco citato da “Ukrinform”, i russi vorrebbero organizzare una parata per il 9 maggio, al fine di festeggiare il successo. “Secondo le nostre informazioni, a Ivashchenko (l’autoproclamato sindaco filorusso di Mariupol) è stato ordinato di ripulire parte del distretto centrale della città dai detriti e dai cadaveri per permettere la sfilata del 9 maggio. Tutto indica che gli occupanti vogliano organizzare un ‘carnevale della vittoria’, in caso di successo“, ha affermato Andryushenko.