Previsioni Meteo, maltempo e freddo a Pasqua e Pasquetta tra Reggio Calabria e Messina

16 Aprile 2022 14:30

Previsioni Meteo: confermato nuovo peggioramento invernale tra Domenica di Pasqua e Lunedì di Pasquetta soprattutto al Centro/Sud

Sarà una Pasqua di maltempo al Sud: in Calabria e Sicilia pioverà Domenica 17 aprile, giornata dedicata alla Resurrezione di Cristo. Qualche spiraglio di sole per Lunedì, ma sarà comunque una Pasquetta compromessa per il freddo ed il forte vento. Per quanto riguarda le temperature tra sabato 16 aprile e la sera di domenica 17, verso il mattino di Pasquetta, lo scarto termico potrebbe essere anche intorno ai 10° se non oltre, soprattutto sulle regioni del medio Adriatico e su quelle centro-meridionali appenniniche.