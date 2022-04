Grave malore per l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi: è ricoverato in prognosi riservata

23 Aprile 2022 20:52

Grave malore accusato dall’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi, ricoverato adesso in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale, il 64enne Stefano Tacconi, ha accusato un grave malore questa mattina, ad Asti, dove era presente da ieri per la “Giornata delle Figurine”, ed è stato trasportato ad Alessandria. Ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale della città piemontese. “Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia”, è quanto ha postato in una Instagram Story il figlio, Andrea, accompagnando una foto col papà. Si attende un bollettino medico.