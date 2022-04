24 Aprile 2022 19:11

Presidenziali, Emmanuel Macron va verso la rielezione in Francia, nuovamente battuta la destra di Le Pen

Mentre le operazioni di voto sono ancora in corso (chiusura delle urne alle 20), Emmanuel Macron va verso la rielezione in Francia. E’ quanto emerge dai sondaggi d’opinione condotti da quattro istituti francesi e citati da “La Libre Belgique”. Il presidente uscente, secondo questi sondaggi, sarebbe nettamente in vantaggio rispetto alla sfidante di destra Marine Le Pen.