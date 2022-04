Guerra in Ucraina: l’Onu sospende la Russia dal Consiglio dei diritti umani

7 Aprile 2022 18:40

L’Onu approva con 93 voti a favore la richiesta Americana di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra

L’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato con 93 voti a favore la richiesta degli Stati Uniti di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. Nella bozza di risoluzione si chiede di “sospendere il diritto della Russia di far parte” del Consiglio esprimendo “grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca”. Sulle votazioni: 24 Paesi hanno votato contro, 58 Paesi si sono astenuti.