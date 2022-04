6 Aprile 2022 11:59

Locri: al Liceo Zaleuco convegno in Area Tecnico Medico Scientifico. Presenterà la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Rita Serafino

Il Liceo Scientifico “ Zaleuco “ di Locri, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria ed in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Settore Studi e le ACLI di Reggio Calabria, organizzano un convegno in Area Tecnico Medico Scientifico, con inizio alle ore 9.00 Presenterà la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Rita Serafino. Relazioneranno Dott. Condò Emanuele – Dott. Ventra Mariano – Dott. Iero Basilio – Moderatore Prof.ssa Demarte Marilena. L’iniziativa, che rientra nel Piano dell’Offerta formativa programmato per l’Anno Scolastico 2021/22 , è destinata a presentare il percorso di orientamento di Biologia con curvatura “Biomedica” di nuova assegnazione al Liceo Scientifico Zaleuco e vuole essere un’ occasione di comunicazione, in chiave accessibile anche ai non addetti ai lavori, di tematiche tecnico -scientifiche che, provocate da una riflessione su una visione “Nuova” della Medicina prospetta, orientando nelle scelte, le strade scientifiche di nuova generazione fondamentale per il proseguo ed il mantenimento della nuova assegnazione del percorso di orientamento di Biologia con curvatura “ Biomedica “.