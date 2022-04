Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Gallina ospita un incontro formativo sul tema dell’adozione

1 Aprile 2022 23:25

L’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Gallina ha ospitato, lo scorso 28 marzo, un incontro formativo sul tema dell’adozione

Si è tenuto lunedì 28 marzo 2022, tramite la piattaforma on line dell’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Gallina, un incontro formativo dedicato ai docenti sulla tematica dell’Adozione. All’incontro, promosso dal Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri, è stato invitato il Gruppo di coordinamento dei Genitori adottivi e aspiranti che lavora in stretta collaborazione con il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria.

Questo gruppo s’incontra mensilmente da più di dieci anni, per formarsi su tematiche riguardanti il percorso adottivo e, in stretta collaborazione con la dott.ssa Marcianò, responsabile del Servizio Minori e coordinatrice del Servizio Adozioni e Affidamenti dello stesso Settore, ha realizzato un Percorso di formazione per i Referenti scolastici per l’Adozione, nominati nell’ambito di ciascun Istituto per la scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo quanto previsto dalle linee MIUR. In questo contesto, su espressa richiesta della Referente per L’Adozione di questa scuola, Ins. Priolo, che, per prima, ne ha fatto domanda al gruppo di coordinamento, si è dato il via all’inizio di una serie di incontri tra gli Istituti Comprensivi, i Genitori Adottivi e i Servizi Sociali per parlare di Adozione. Vista l’importanza di questo primo incontro, vi ha preso parte anche la dott.ssa Marcianò con una relazione dal tema: “Adozione cos’è, come si racconta come si accompagna.Il viaggio dai limiti alle risorse”. Il tema dell’Adozione è particolarmente rilevante all’interno degli Istituti Scolastici ed è fondamentale che il corpo docente sia formato e sappia includere tutti gli alunni.