Lions day: iniziative a Villa San Giovanni e Catona

22 Aprile 2022 09:38

“Il Lions Day, evento con cadenza annuale, è la giornata mondiale dei Lions – c’è scritto in una nota- ed è l’occasione per far conoscere i programmi, le iniziative, i progetti e fornire tutte le informazioni su questa splendida e meravigliosa realtà sintetizzata dalle parole: “Dare modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale”. Un atto di servizio, una parola di incoraggiamento, una generosa donazione è spesso quello che ci vuole per portare la speranza dove ce n’è più bisogno. Unisciti a noi, insieme nel servizio perché… Quest’anno, in particolare, il tema conduttore delle iniziative è quello sulla protezione dell’ambiente e sulla salute; il Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana, insieme al Leo Club Villa San Giovanni Cenide, ha quindi organizzato per il 24 aprile due attività di screening gratuiti sul diabete indirizzati a tutta la cittadinanza che si svolgeranno dalle 8.30 alle 11.45 a Villa San Giovanni, nei locali della sede AVIS (Via Riviera) e contemporaneamente a Catona, presso la Scuola Media “Radice-Alighieri” sita in Via Figurella, 27. Inoltre, il Club Lions, ha, dopo apposito protocollo d’intesa con il Comune di Reggio Calabria, nell’ambito della Campagna “Adotta il verde”, riqualificato l’aiuola facente parte della villetta prospiciente la SS18 all’interno della quale si trova la colonna marmorea dedicata a Dante Alighieri con incisi i versi della terzina ove viene menzionata Catona (Canto VIII, Paradiso). Una breve cerimonia a partire dalle ore 12.00, alla quale interverranno autorità istituzionali e lionistiche, avrà come momento significativo la piantumazione di un albero di ulivo in memoria delle vittime COVID. I Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondata nel 1917, la nostra organizzazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità che è parte della nostra storia e anche del nostro lavoro quotidiano, ma concentriamo il nostro servizio anche in altre cinque aree: Diabete, Vista, Fame, Ambiente e Cancro Infantile”, conclude la nota.