Linea Verde a Reggio Calabria fa il botto: secondo record stagionale di ascolti per il programma di Rai 1

24 Aprile 2022 13:44

“Un bel riconoscimento per un territorio che merita di essere mostrato e raccontato al meglio!”, scrive la Città Metropolitana di Reggio Calabria sui profili social

Reggio Calabria da record a Linea Verde Life! La puntata interamente dedicata al territorio della Città Metropolitana, andata in onda ieri su Rai1, ha registrato il secondo record stagionale per il programma televisivo condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi. Un bellissimo viaggio trascorso tra il mare dello Stretto di Messina e i boschi dell’Aspromonte, senza dimenticare tutte le ricchezze naturali e culinarie presenti sul territorio. “Un bel riconoscimento per un territorio che merita di essere mostrato e raccontato al meglio! Se vi siete persi la puntata, potete vederla su RaiPlay”, si legge sulle pagine social della Città Metropolitana.