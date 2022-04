Reggina-Lecce, Baroni: “clima provocatorio? No, a Reggio ho ottimi ricordi e ho sentito Gallo a Natale”

16 Aprile 2022 15:35

L’ex tecnico della Reggina ora al Lecce Maro Baroni, lunedì di scena al Granillo, ha parlato degli amaranto e del possibile clima che lo aspetta

“I ricordi a Reggio Calabria sono ottimi, perché tutti insieme abbiamo fatto un campionato importante. Eravamo penultimi e siamo arrivati a ridosso dei playoff. Merito della squadra e di tutto l’ambiente. Che Reggina mi aspetto? Ho una visione del calcio secondo cui non mi aspetto niente dagli altri, avere un avversario che dà il 100% è un segno di grande rispetto. La Reggina darà tutto com’è giusto che sia ma noi dovremo pensare alla nostra gara. Stellone ha fatto un ottimo lavoro, sarà una partita difficile”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Lecce Marco Baroni, l’anno scorso in riva allo Stretto e lunedì di nuovo in Calabria per il match del Granillo (fischio d’inizio ore 15). L’allenatore dei giallorossi ha risposto anche a una domanda relativa al possibile clima allo stadio nei suoi confronti: “se temo un clima provocatorio al Granillo? No…”, ha assicurato. “Secondo me anche questa cosa è stata tirata fuori molto… mi dispiace dirlo”, ha spiegato Baroni mostrandosi del tutto sereno. “Io a Natale – ha poi precisato – ho sentito il Presidente Gallo, ci siamo fatti gli auguri. Ho speso delle belle parole per lui e lui ha fatto lo stesso con me”.