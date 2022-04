Le maglie del Giro di Sicilia 2022: l’isola rappresentata fra tradizioni e colori

12 Aprile 2022 11:59

Le maglie del Giro di Sicilia 2022 fra tradizioni e colori: dalla splendida Giallo-Rossa alla Verde Pistacchio, l’isola si rispecchia nelle divise dei campioni delle due ruote

Inizia oggi il Giro di Sicilia 2022, breve corsa a tappe che per 4 giorni attraverserà le strade dell’isola partendo da Milazzo per terminare sull’Etna. Al via due grandi campioni siciliani del calibro di Vincenzo Nibali e Damiano Caruso, tifatissimi nella loro terra, pronti a darsi battaglia per il successo finale e la maglia Giallo-Rossa. A proposito di maglie, vediamo di seguito tutte le divise dei leader della corsa siciliana, variopinte e con rimandi alla tradizione della Sicilia.

Maglia Giallo – Rossa powered by Regione Siciliana

La Maglia Giallo-Rossa è la maglia del leader della Classifica Generale. Sponsorizzata dalla Regione Siciliana, gioca con i colori della regione, alternando rosso e giallo in un susseguirsi di geometrie astratte.

Maglia Ciclamino dedicata al Made in Italy

La Maglia Ciclamino, dedicata al Made in Italy è la maglia del leader della Classifica a punti.

Maglia Verde Pistacchio powered by Enel Green Power

La Maglia Verde Pistacchio è la maglia del leader del Gran Premio della Montagna. Sponsorizzata da Enel Green Power, richiama le tonalità della terra, delle vigne e del celeberrimo frutto secco siciliano.

Maglia Bianca powered by Enit – Agenzia Nazionale del Turismo

La Maglia Bianca, sponsorizzata da Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, è la maglia del leader della Classifica dei Giovani.