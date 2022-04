Lapietra Monopoli-Pallacanestro Viola, LIVE 3°Q: sgasata neroarancio, reggini avanti!

24 Aprile 2022 19:00

Pallacanestro Viola di scena a Monopoli per la prima delle ultime 3 gare che portano alla chiusura della regular season di Serie B: i neroarancio vogliono tenere vivo il sogno Playoff

Inizia oggi il trittico di gare che porterà la Pallacanestro Viola verso il finale di stagione. Con la salvezza già raggiunta da un pezzo, ma confermata solo nell’ultimo turno dalla certezza matematica, i neroarancio puntano al sogno Playoff. Per mantenere in vita la prospettiva di giocare la postseason i reggini hanno bisogno di vittorie e, allo stesso tempo, di risultati favorevoli dai parquet in cui giocano Sant’Antimo e Torrenova. Ma prima, come detto, tocca vincere. Trasferta delicata quella della serata odierna che vede i ragazzi di coach Bolignano impegnati a Monopoli, squadra in piena lotta per la salvezza. StrettoWeb seguirà LIVE la partita raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Lapietra Monopoli-Pallacanestro Viola LIVE

3°Q – Tripla di Ingrosso! 37-47

3°Q – Laquintana si fa perdonare con 2 punti. 37-44

3°Q – Palla persa di Laquintana, Balic serve Duranti che ne segna 2. 35-44

3°Q – Ancora Gaetano! Due con fallo: libero out, peccato. 35-42

3°Q – Sabbatino in lunetta: 1/2. 35-40

Fine 1° Tempo! – Pallacanestro Viola avanti di 6, preziosi, punti dopo i primi 20 minuti di gioco. Grande sgasata a metà del 2° quarto di gara dei neroarancio trascinati dal solito Franco Gaetano autore di 12 punti e 10 rimbalzi.

2°Q – Lombarda piazza gli ultimi 2 punti del primo tempo. 34-40

2°Q – Ancora Gaetano!!! Una bestia sotto canestro! 32-40

2°Q – Gaetano domina da sotto, altri 2! 32-38

2°Q – Antisportivo di M. Laquintana su Ingrosso, dalla lunetta arrivano 2 punti. 32-36

2°Q – Ingrosso in tap-in, corretto un errore di Fall. 32-34

2°Q – Fallo su Ingrosso e anche fallo tecnico, punita Monopoli. Duranti segna il tecnico, Ingrosso fa 2/2 dalla lunetta. Parità! 32-32

2°Q – Ancora Ragusa. 32-29

2°Q – Duranti in lunetta: 2/2, preciso. 30-29

2°Q – Torresi Lelli ancora a bersaglio. 30-27

2°Q – Doppio tecnico per proteste a Duranti e Torresi Lelli.

2°Q – Sbagliata Laquintana, corregge Ragusa. 28-27

2°Q – Gaetano lotta a rimbalzo e piazza due punti importanti. 26-27

2°Q – Laquintana da 3, si sblocca dalla distanza Monopoli. 26-25

2°Q – Kekovic ne mette 2. 23-25

2°Q – Torresi Lelli ne mette 2 con fallo: libero dentro. 23-23

2°Q – Ancora la Viola da dietro l’araco! Tripla di Balic! 20-23

2°Q – Laquintana pareggia i conti. 20-20

2°Q – Tripla di capitan Barrile!!! Provvidenziale dalla panchina ‘Fofo’. 18-20

2°Q – Primi due per Torresi Lelli che segna il primo vantaggio del match per Monopoli. 18-17

Fine 1°Q! – Partita che si gioca sul filo dell’equilibrio. Pallacanestro Viola avanti di un punto grazie ai 6 punti di Franco Gaetano

1°Q – Altri due per Ragusa. 16-17

1°Q – Ragusa accorcia. 14-17

1°Q – Due per Gaetano in gancio. 12-17

1°Q – Monopoli in bonus, sfrutta i liberi: Laquintana subisce fallo ma dalla lunetta fa 1/2. 12-15

1°Q – Semi gancio di Kekovic, altri 2 per l’ala della Viola. 11-15

1°Q – Ragusa dalla linea della carità: 1/2. 11-15

1°Q – Sabbatino dalla lunetta: 2/2. 10-13

1°Q – Kekovic aumenta il gap, 2 punti. 8-13

1°Q – Prima bomba di giornata: Bruno Duranti! 8-11

1°Q – Sabbatino e Laquintana, riagguanta la parità Monopoli. 8-8

1°Q – Due liberi per Yande Fall. 4-8

1°Q – Ancora Gaetano. 4-6

1°Q – Laquintana si iscrive al match, mai una bella notizia per chi lo ha contro. 4-4

1°Q – Gaetano per il nuovo sorpasso. 2-4

1°Q – Sabbatino pareggia. 2-2

1°Q – Yande Fall ne piazza subito 2. 0-2

1°Q – Si parte! Palla a due vinta da Monopoli

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Lapietra Monopoli e Pallacanestro Viola. Mancano appena 3 gare al termine della stagione e le due squadre lottano per obiettivi differenti: i padroni di casa sono alla ricerca di punti importanti per la salvezza, la Pallacanestro Viola vuole continuare a inseguire il sogno Playoff. Sarà una gara tutta da vivere!