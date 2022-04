L’Accademico reggino Prof. Massimiliano Ferrara confermato Delegato italiano nell’European Mathematical Society (EMS)

7 Aprile 2022 13:08

L’ incarico di grande prestigio per l’Accademico reggino e di riflesso per il suo Ateneo di appartenenza l’Università Mediterranea, è in realtà una conferma nel ruolo già affidatogli nel 2020 a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in ambito internazionale e soprattutto degli importanti risultati conseguiti dallo stesso nella ricerca a livello internazionale – in primis – con il progetto “Dynamics of Covid-19”. La notizia è stata accolta con particolare soddisfazione negli ambienti accademici nazionali, soprattutto per il riconoscimento nei confronti di un Accademico di una Università meridionale in rappresentanza dell’Italia, in seno alla prestigiosa istituzione europea che svolge un ruolo di Coordinamento della Ricerca nell’ambito degli studi matematici puri e applicati in tutti i Paese membri.

L’incarico al Prof. Massimiliano Ferrara giunge a riconoscimento di una importante e continua attività di studio e ricerca nell’ambito della matematica applicata in campi estremamente rilevanti delle scienze economiche e finanziarie.

Massimiliano Ferrara è Professore Ordinario di “Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie”. Nato a Pisa l’8 giugno 1972. Consegue la laurea in Economia e Commercio (ottobre 1995) e il Dottorato di Ricerca (febbraio 2001) presso l’Università degli Studi di Messina e due Master (uno presso la Università Federico II di Napoli e l’altro presso La Scuola Normale Superiore di Pisa) riportando sempre il massimo cum laude.

Attualmente è Professore di Matematica per l’economia – Business Analytics & Decision Theory – Decision Support Systems – Economia politica – Economia Applicata presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove altresì ricopre la carica di “Coordinatore della Scuola di Dottorato”.

Research Affiliate presso l’ICRIOS – Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship dell’Universita’ Bocconi di Milano. Membro del Consiglio Scientifico presso la Fondazione Bruno Vicentini dell’Osservatorio sul Riciclaggio e il Finanziamento del Terrorismo, Componente del Nucleo di Valutazione del Politecnico di Torino. Già Consigliere Generale della Fondazione Istituto Banco di Napoli, Pro Rettore Vicario dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Direttore generale del Dipartimento Cultura, Ricerca, Istruzione della Regione Calabria, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane – UniRc

E’stato Visiting Professor presso prestigiose Università e Accademie internazionali tra cui ricordiamo la Harvard University, Cambridge (USA), la Western Michigan University (USA), la Morgan State University, Baltimora (USA), la Northeastern University di Boston (USA) e il Center for Dynamics dell’Università di Dresda in Germania. Membro ufficiale della Mathematical Association of America e dell’Indian Academy of Mathematics. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni originali su riviste internazionali.