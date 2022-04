La storia dell’Uovo di Pasqua, dalla nascita alla tradizione

16 Aprile 2022 18:41

Dove e quando nascono le Uova di Pasqua così come le conosciamo oggi? Storia e tradizione di un simbolo diventato tradizione

L’Uovo di Pasqua, da sempre, è il simbolo di questa festività. Da sempre o quasi, diciamo. Per le nostre generazioni lo è sicuramente. E’ curiosità, dolcezza, bontà, attesa, eccitazione. Assaggiare del buon cioccolato, stupirsi della sua grandezza o eccitarsi nell’attesa di sapere cosa c’è dentro. Ma dove e quando nascono le Uova di Pasqua? Tradizione antichissima e, per questo, di diversa e dubbia origine. Innanzitutto, prima di addentrarsi in maniera dettagliata, è necessario chiarire che l’uovo di cioccolata ha una origine relativamente recente rispetto all’idea vera e propria dell’uovo da “regalare”.

Le origini dell’Uovo di Pasqua

Prima dell’uovo di cioccolata, infatti, la storia narra di diverse popolazioni o culture per cui l’uovo rappresentava già un simbolo. Secondo alcune credenze pagane, ad esempio, l’uovo non era altro che l’unione di due emisferi, cielo e pianeta. Gli Egizi invece lo consideravano fulcro dei quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco), mentre l’usanza dell’uovo da regalare sembrerebbe provenire dai Persiani. Non si parla però, ancora, di uova di cioccolato. I Persiani, infatti, erano soliti scambiarsi uova di gallina con l’arrivo della Primavera, usanza poi replicata da Egizi, Greci e Cinesi. Questi ultimi assegnavano alle uova una sorta di potere speciale, simbolico, a tal punto da sotterrarle sotto le fondamenta degli edifici per scacciare il male o da portarle in grembo delle donne incinta per scoprire il sesso del bambino. I Romani invece, che usavano pronunciare: “Omne vivum ex ovo”, seppellivano un uovo dipinto di rosso nei loro campi come rito propiziatorio per il buon esito del raccolto. Popoli diversi, insomma, ma uguali nell’associare questo simbolo alla Primavera. Con l’avvento del Cristianesimo, poi, altre usanze si legarono a questo simbolo. I primi cristiani della Mesopotamia, infatti, macchiavano l’uovo di rosso “in ricordo del sangue di Cristo, versato alla sua crocifissione”. L’aspetto più vicino all’attualità, quello che unisce il simbolo alla Religione Cristiana, è invece la considerazione dell’Uovo come segno di Rinascita, ovvero della Resurrezione di Cristo: come un pulcino esce dall’uovo, così Gesù uscì vivo dalla tomba. Altra associazione è quella che vuole l’uovo simile a un sasso, come il sepolcro di pietà in cui era sepolto Gesù prima di rinascere. Nel Medioevo, poi, presero piede due usanze: quella di regalo alla servitù, tradizione diffusa in Germania (uova bollite e avvolte da foglie e fiori), o quelle legate alla creazione di uova artificiali e rivestite con materiali preziosi come platino, argento, oro.

1885, nasce l’uovo con sorpresa

Fino a questa data, l’Uovo era da considerarsi così, “nudo”, “integrale”. Nel 1885, però, nasce l’usanza dell’uovo con dentro la sorpresa. Tutto merito del gioielliere e orafo russo Peter Carl Fabergè. In questa data, su commissione dello Zar Alessandro III di Russia, ideò un Uovo di Pasqua con materiali preziosi, sulla scia delle usanze antiche sopracitate, come sorpresa alla moglie Maria Fyodorovna. L’uovo era rivestito di smalto bianco opaco e, al suo interno, conteneva un tuorlo d’oro. A sua volta, dentro il tuorlo d’oro, vi si trovava una gallina d’oro cesellata con una sorpresa: una riproduzione in miniatura d’oro e diamanti della corona imperiale. Sostanzialmente, un uovo con numerosi rivestimenti al suo interno. Il dono fu apprezzato e Fabergè venne nominato gioielliere di corte e incaricato di preparare ogni anno un uovo diverso. Da qui nasce l’uovo con sorpresa che negli anni successivi, fino ai giorni nostri, ha dato spazio e creatività all’origine dell’uovo di cioccolato con sorpresa.

Dove e quando nasce l’uovo di cioccolata con sorpresa

Premessa: la nascita è certa, ovviamente, ma un po’ meno è la sua origine. Diversi sono stati coloro a cui è stata assegnata la paternità dell’Uovo di Pasqua di cioccolata. C’è chi afferma siano stati i Piemontesi, maestri nell’arte della cioccolata. Chi è convinto che la tradizione provenga dalle Americhe, di cui la pianta di xocoatl è originaria. Altre fonti, invece, fonti fanno risalire questa “moda” a Luigi XIV. Di certo c’è però che Rodolphe Lindt, famosissimo produttore di cioccolato svizzero da cui proviene anche il noto marchio, nel 1789 inventò il conchage, il processo di lavorazione che rende il cioccolato vellutato morbidissimo al palato rispetto a quello granuloso prodotto fino ad allora. Un importantissimo pezzo di storia è anche da assegnare a François Louis Cailler, che sempre in Svizzera fondò lo stabilimento che diede il via al commercio delle prime tavolette di cioccolata, grazie a un particolare macchinario che trasformava il cacao in pasta da maneggiare. Il genero di Cailler, marito della figlia, inventò invece il cioccolato a latte. Inventato il cioccolato a latte, inventato l’uovo con sorpresa, è l’olandese Coenraad van Houte a dare il via – nel 1825 – all’uovo di Pasqua così come oggi lo conosciamo, nella sua forma e nel vuoto al suo interno. Da tavolette a uova, il processo di lavorazione della cioccolata ha conosciuto poi, nel corso del ‘900, numerosi sviluppi in positivo grazie soprattutto ai nuovi strumenti tecnologici e alla definitiva commercializzazione. La curiosità e il significato legate all’Uovo in sé e per sé, però, sono probabilmente le stesse che si provavano sin dai tempi dei Persiani, quando si era soliti scambiare le Uova nel periodo primaverile. Perché alla fine, ciò che più è rimasto “dentro”, è l’aspetto simbolico che dalla sua nascita ha consolidato questa come una piacevolissima tradizione.