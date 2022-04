Guerra Ucraina, la Russia ammette: “non ci fidiamo più dei negoziati ucraini. Da Kiev un circo”

20 Aprile 2022 10:50

La Russia non si fida più dei negoziati con l’Ucraina: la portavoce del ministero degli Esteri definisce Kiev “un circo”

A quasi 2 mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, le due parti non sono neanche minimamente vicine a un accordo. In questo senso, le parole pronunciate dal portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, intervistata dal canale televisivo Rossiya-24, rilanciata dalla Tass, non si prestano a equivoci. “Non c’è più fiducia in queste persone da molto tempo“, ha dichiarato a proposito dei colloqui fra Russia e Ucraina.

“Da parte dell’ufficio di un uomo che si fa chiamare presidente dell’Ucraina ed è dotato di poteri adeguati, è stata avanzata la richiesta di condurre negoziati“, ha ricordato Zakharova, “la Russia non ha rifiutato questa richiesta. Poi, come sempre, è iniziato un circo, letteralmente e in senso figurato, dal regime di Kiev: prima vengono, poi non vengono, a volte partecipano, a volte no. Mosca era pronta a questo. E’ uno schema classico, che dice che il regime non è indipendente, è controllato. E in secondo luogo, che i negoziati sono usati come distrazione“.