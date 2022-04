La Russia chiede una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell’Onu: “provocazione dei radicali ucraini a Bucha”

3 Aprile 2022 23:25

Guerra in Ucraina: la Russia ha chiesto di convocare una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite domani per discutere della “provocazione” avvenuta a Bucha

A Bucha, in Ucraina, sarebbe stata trovata una fossa comune con 57 cadaveri, ma anche i corpi senza vita di civili, disarmati, giustiziati in strada con le mani legate. La Russia, accusata dalle autorità locali della carneficina, ha chiesto di convocare una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite domani per discutere della “provocazione” avvenuta a Bucha, in Ucraina. Lo ha annunciato l’ambasciatore Dmitry Polyansky: “alla luce della palese provocazione dei radicali ucraini a Bucha, la Russia ha chiesto la convocazione di una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu nel pomeriggio di lunedì 4 aprile”. Secondo il ministero della Difesa a Mosca, le truppe russe hanno abbandonato il villaggio di Bucha, nella regione di Kiev, il 30 marzo e “le prove di crimini” sono apparse solo dopo 4 giorni ed il sindaco della cittadina ha diffuso in un videomessaggio in cui non faceva alcun riferimento a cittadini uccisi.