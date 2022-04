La Russia annuncia lo stop alle forniture del gas anche alla Bulgaria

26 Aprile 2022 22:40

Bulgargaz ha ricevuto una notifica oggi che le forniture di gas naturale da Gazprom Export saranno sospese a partire dal 27 aprile

Anche in Bulgaria, dopo la Polonia, verranno bloccate le forniture di gas dalla Russia. Gazprom, colosso russo del gas, ha informato la Bulgaria che interromperà le forniture da domani mattina, secondo quanto reso noto dal Ministro dell’Energia di Sofia.

“Bulgargaz ha ricevuto una notifica oggi, 26 aprile, che le forniture di gas naturale da Gazprom Export saranno sospese a partire dal 27 aprile“, ha affermato in una nota il Ministero dell’energia della Bulgaria, Paese fortemente dipendente dal gas russo. “La parte bulgara ha pienamente adempiuto ai propri obblighi e ha effettuato tutti i pagamenti richiesti dal suo attuale contratto in modo tempestivo, rigorosamente e in conformità con i suoi termini“, ha aggiunto.

Gazprom ha avvertito Bulgargas che interromperà le forniture perché la Bulgaria non ha accettato di pagare in rubli, come chiesto ora da Mosca, secondo una nota del Ministro dell’Economia di Sofia.