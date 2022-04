La provocazione di Donato: “Giunta e Consiglio regionale a Catanzaro”. Neri risponde al candidato sindaco del Centro/Destra: “pensi a vincere nella sua città”

13 Aprile 2022 22:31

La provocazione di Donato: “Giunta e Consiglio regionale a Catanzaro”. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia è durissimo: “pensi a redigere un programma valido per amministrare la sua città e garantire un buon governo ai cittadini catanzaresi”

“Giunta e Consiglio Regionale devono essere riuniti presso la stessa sede, quella naturale, ossia Catanzaro. Ciò è non soltanto un fatto vantaggioso per tutti i calabresi sotto il profilo economico e funzionale, ma è soprattutto un fatto di correttezza istituzionale giacché il capoluogo della regione deve essere messo nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio ruolo, alla stregua di quanto accade nelle altre regioni italiane. Un Capoluogo depotenziato e svuotato di funzioni non serve alla Calabria e ai calabresi”. E’ netta la provocazione del candidato sindaco del Centro/Destra a Catanzaro, Valerio Donato che ha provocato la risposta molto dura del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, il reggino Giuseppe Neri: “Valerio Donato ha il compito e il dovere di redigere un programma valido per amministrare la città di Catanzaro, e qualora riuscisse nell’intento, dovrebbe sforzarsi di garantire un buon governo ai cittadini catanzaresi. La sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria – continua Neri – in alcun modo può rappresentare un disagio per i calabresi sotto il profilo economico e funzionale, piuttosto, assicura quell’equilibrio istituzionale che la storia ha decretato non senza tensioni e attraverso un vissuto di rivendicazione che rappresenta l’identità della nostra regione”. Aggiunge anche: “Penso che Donato sia stato protagonista di un’uscita inopportuna e sconveniente per il dibattito politico regionale, in ordine a due motivi: altre regioni si sono avvalse di due sedi per quanto concerne Giunta e Assise, e soprattutto, il regionalismo calabrese è fondato su simboli indelebili per la memoria collettiva, come quella della scelta del Consiglio regionale a Reggio Calabria”. “La città in riva allo Stretto è stata penalizzata fin troppo, pertanto – conclude il Capogruppo di Fratelli d’Italia – riaccendere polemiche campanilistiche tra Reggio e Catanzaro non è utile e conducente ai fini dell’armonia politica ed istituzionale della nostra regione”.