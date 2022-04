La Nato spinge per l’ingresso di Svezia e Finlandia: “le accoglieremo a braccia aperte”

28 Aprile 2022 10:35

La Nato pronta ad accogliere Svezia e Finlandia a braccia aperte: i due Paesi del Nord Europa vorrebbero accelerare la procedura per unirsi all’Alleanza

“Se Svezia e Finlandia decidono di entrare nella Nato saranno accolti a braccia aperte“. Non ha dubbi Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, quando si esprime in merito al possibile ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Un cambio radicale di posizione, quello dei due Paesi nord europei, avvenuto dopo l’aggressione militare mossa dalla Russia in Ucraina, al fine di difendere i propri confini dall’influenza politica e geografica di USA e Nato. La paura di “essere i prossimi” aleggia come uno spettro sinistro, dunque Svezia e Finlandia sono pronte, entro l’estate, a presentare le proprie candidature di ammissione.

“Abbiamo lavorato con questi Paesi per anni, sappiamo che loro forze hanno gli standard della Nato, abbiamo condotto insieme in molte missioni e mi aspetto che il processo sia veloce dopo che le formalità saranno espletate. Sono certo che troveremo accordi di sicurezza nel periodo di interregno fino a quando sarà ratificata la loro scelta“, ha aggiunto Stoltenberg.