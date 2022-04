La foca monaca torna in Calabria: esemplare avvistato nelle acque dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto

20 Aprile 2022 11:37

La foca monaca, uno dei mammiferi più minacciati al mondo, è uno degli indicatori più sensibili della qualità dell’ambiente, e la sua presenza, il suo ritorno nelle acque dell’AMP ne conferma l’eccellenza del mare di Crotone

La foca monaca ha fatto ritorno nelle acque dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, l’esemplare è stato avvistato nella giornata di domenica 17 aprile. Un cittadino castellese ha avvistato lo splendido animale nello specchio acqueo antistante il Castella Aragonese di Le Castella (zona B dell’AMP “Capo Rizzuto”) e la Provincia di Crotone, in qualità di ente gestore dell’AMP, sta facendo da raccordo e coordinamento raccogliendo le segnalazioni di avvistamenti. La foca monaca, uno dei mammiferi più minacciati al mondo, è uno degli indicatori più sensibili della qualità dell’ambiente, e la sua presenza, il suo ritorno nelle acque dell’AMP ne conferma l’eccellenza. Grande attenzione è dunque riservata dall’Ente gestore nei confronti di quello che è patrimonio dell’intero territorio, da proteggere e promuovere.

Il Presidente dell’Ente intermedio Sergio Ferrari unitamente al consigliere con delega all’Area Marina Protetta Raffaele Gareri hanno immediatamente attivato tutte le procedure a tutela dell’esemplare e a salvaguardia dell’ecosistema marino e a garanzia dell’AMP. In tal senso vanno le raccomandazioni e le informazioni diramate e indirizzate agli operatori della pesca, alle associazioni ambientaliste, alle forze dell’ordine ed anche alla popolazione tutta affinché si presti attenzione durante la frequentazione nelle aree oggetto degli avvistamenti al fine di poter tutelare la foca monaca e diffondere sempre più i comportamenti rispettosi dell’ambiente marino.

Fondamentali in questi casi sono le segnalazioni dei cittadini, ma estremamente importante è adottare comportamenti corretti in caso di avvistamento o di contatto con l’esemplare. Si ricorda che la foca monaca è una specie protetta dalla legge italiana che ne vieta non solo l’uccisione e la cattura, ma anche il semplice disturbo. In caso di un avvistamento di un esemplare di questa specie è importante mantenere la calma e usare sempre il buon senso, in modo da adottare al meglio un comportamento rispettoso delle esigenze di un animale purtroppo in via d’estinzione.