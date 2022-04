Adesso la Finlandia ha paura e vuole entrare nella Nato. Marin: “abbiamo visto ciò che la Russia ha fatto in Ucraina”

13 Aprile 2022 15:11

La Finlandia guarda con apprensione a quanto accade in Ucraina: il primo ministro Sanna Marin apre alla possibilità di aderire alla Nato

“La Russia è il nostro vicino. Abbiamo un lungo confine con loro e vediamo come si comportano in Ucraina adesso. E’ una guerra in Europa che non volevamo accadesse, ma ora purtroppo è così. Pertanto, dobbiamo ovviamente porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitarlo“. Con queste parole Sanna Marin, primo ministro della Finlandia, descrive la situazione di apprensione con la quale nella sua nazione si assiste a quanto sta accadendo in Ucraina. Helsinki non vuole essere la nuova Kiev e ha paura che la Russia possa allungare la propria ombra anche nel Nord Europa. Per questo motivo, dopo la Svezia, anche la Finlandia sta pensando seriamente di entrare nella Nato. Nel corso di una conferenza stampa a Stoccolma, Sanna Marin ha dichiarato: “ci sono ovviamente diversi rischi per i quali dobbiamo essere pronti. Le minacce provenienti dalla Russia come attacchi informatici, ibridi e così via devono ovviamente essere prese in considerazione“.