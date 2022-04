La Cina accelera sul nucleare: Pechino teme la guerra con gli USA per la questione Taiwan

10 Aprile 2022 11:59

La Cina sta accelerando l’espansione della propria potenza nucleare in vista di una potenziale guerra con gli USA sulla questione Taiwan

La minaccia del nucleare torna a far paura. Questa volta non c’entra la Russia, ma uno dei suoi partner più stretti. Secondo quanto riporta il “Wall Street Journal”, infatti, la Cina starebbe accelerando l’espansione del suo arsenale nucleare dopo aver valutato la minaccia che gli Stati Uniti potrebbero portare sulla questione Taiwan. La Cina rischia una sorta di “Ucraina” con Taipei e non ha la minima intenzione di concederle l’indipendenza. L’ipotesi di un viaggio della Speacker della Camera, Nancy Pelosi, a Taiwan, ha scatenato una dura reprimenda da Pechino nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano, la Cina crede che aumentando il proprio arsenale nucleare gli USA ci penserebbero due volte prima di intervenire in un potenziale conflitto a Taiwan. Pechino avrebbe velocizzato la costruzione di un centinaio di silos missilistici nelle sue Regioni Occidentali. Attualmente il ‘Dragone’ conterebbe su 350 testate: un numero alquanto esiguo se paragonato alle 5500 americane o alle 4500 russe.