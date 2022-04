Klaus Davi: “Draghi proponga il medico reggino Vincenzo Carrozza per il Premio Nobel”

4 Aprile 2022 14:16

L’appello di Klaus Davi a Draghi: “proponga il medico Vincenzo Carrozza di Locri, che ha lavorato e sta lavorando come volontario in numerosi fronti di guerra facendo onore al nostro Paese, per il Premio Nobel”

“Caro Presidente Draghi, ancora aspettiamo fiduciosi un Suo viaggio in Calabria per poterLa nuovamente accogliere con grande entusiasmo. Intanto Le propongo di fare una cosa che darebbe lustro al Suo governo e all’Italia intera”. Lo dichiara Klaus Davi, giornalista e opinionista. “Proponga il medico Vincenzo Carrozza di Locri, che ha lavorato e sta lavorando come volontario in numerosi fronti di guerra facendo onore al nostro Paese, per il Premio Nobel. Il dottor Carrozza è un simbolo assoluto della generosità, della competenza, dell’eccellenza, della straordinaria umanità della nostra regione. Presidente Draghi, non dimentichi la Calabria. Lei ha vissuto a Reggio Calabria e conosce questa terra! Abbiamo bisogno della Sua presenza qui. Donne e uomini eccezionali come il dottor Carrozza sono tantissimi qui. La aspettiamo fiduciosi”, conclude Davi.