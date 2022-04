L’A.S.D. Karate Reggio Calabria si tinge nuovamente d’azzurro ai Campionati Nazionali WKAEDA

27 Aprile 2022 15:27

L’A.S.D. Karate Reggio Calabria, con la partecipazione di 6 atleti, di cui 2 agonisti, riporta i colori “Azzurri” nel proprio team

Lunedì 25 Aprile si sono svolti a Rimini i Campionati Nazionali di karate WKAEDA. L’A.S.D. KARATE CLUB REGGIO CALABRIA TEAM TRIMBOLI con la partecipazione di 6 atleti, di cui 2 Agonisti, riporta i colori “Azzurri” nel proprio Team, con CARLO Emanuele, Categoria Cadetti, nella specialità Kata. Figlio d’arte del Maestro Trimboli Margherita e nipote del Maestro Trimboli Santo e Trimboli Federica, Emanuele conquista con spiccata naturalezza e forza agonistica (acquisita grazie alla costanza negli allenamenti) il titolo di Campione Nazionale WKAEDA nella categoria cadetti e il Titolo di Vice Campione Nazionale nella Categoria Juniores. La competizione ha visto la presenza di numerosi atleti di alto livello tecnico, ma Emanuele – che sin da piccolo si allena costantemente e intensamente calcando spessissimo il podio – ha affrontato i suoi avversari imponendosi con grande tenacia magistrale e talento innato. Non a caso, il ragazzo ha attirato l’attenzione degli allenatori Nazionali, e farà parte della Nazionale Italiana WKAEDA, seguendo così le orme della Mamma Margherita e della zia Federica Trimboli. Grande soddisfazione anche per gli altri atleti della società; nello specifico: l’atleta Velonà Roberta, Categoria Juniores specialità kata, conquista l’argento aspirando così alla chiamate in Nazionale.

Nella Categoria Agonisti conquistano:

Medaglia D’oro Carlo Emanuele cat. Cadetti kata

Medaglia D'argento Carlo Emanuele cat. Juniores kata

Medaglia D'argento Velonà Roberta cat. Junior kata

Nella Categoria Pre-agonisti Chirdren conquistano:

Medaglia D’oro Carlo Federica Campionessa Nazionale nella specialità Kumite,

Medaglia D'oro Carlo Federica Campionessa Nazionale nella specialità Kata

Medaglia D'oro Mollica Michael Campione Nazionale specialità Kata

Medaglia D'argento per La Corte Gaia specialità Kumite

Medaglia di bronzo Mollica Michael Specialità Kumite

Medaglia di bronzo La Corte Gaia Specialità Kata

Medaglia di bronzo Kata a Squadre Children (Carlo Federica – Marenco Aldo – Mollica Michael)

Il Maestro Santo Trimboli e le sue figlie, soddisfatti per i risultati conseguiti da tutti gli atleti, augurano continuità di successi per un brillante futuro sportivo della società.