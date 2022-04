Finale pazzo allo Stadium: recupero monstre e due rossi, ma la Juve non va oltre l’1-1 col Bologna | CLASSIFICA

16 Aprile 2022 20:49

Una zuccata di Vlahovic regala il pari insperato alla Juve contro il Bologna, ma serve un recupero infinito e due rossi: il Bologna era passato in vantaggio con Arnautovic

Allo Stadium quasi 100 minuti, ma le emozioni sono tutte dall’85’. Un finale pazzo regala alla Juventus (con la quarta maglia, ufficializzata qualche giorno fa) l’1-1 in casa contro il Bologna, ma la squadra bianconera va a ad un passo dal secondo stop consecutivo interno dopo quello contro l’Inter. La squadra rossoblu se la gioca alla grande, a viso aperto, ordinata sia in difesa che in fase di palleggio. Juve, invece, non pervenuta. La compagine di Allegri si sveglia solo dopo il vantaggio ospite, arrivato al 52′ con Arnautovic: l’attaccante austriaco scatta sul filo del fuorigioco, salta Szczesny e fa 0-1. Maggiore intensità, qualche cambio e gli episodi sono le chiavi che aiutano Danilo e compagni, i quali vanno vicini al pari con un palo su corner. La gara cambia però a cinque dalla fine: Morata scatta in velocità verso la porta dopo servizio di Vlahovic ma viene atterrato al limite da Soumaoro. L’arbitro non fischia, i bianconeri reclamano il rigore, ma alla fine al Var il direttore di gara assegna la punizione dal limite ed espelle il difensore degli emiliani. Non è l’unico rosso per il Bologna, però: l’altro se lo becca Medel, che protesta in maniera veemente. Ma non è finita qui. 8 i minuti di recupero, nei quali arriva il pari: corner, super rovesciata di Morata e zampata di Vlahovic a pochi metri dalla porta. Non c’è tempo, però, per il 2-1. Finisce così. La Juve non è ancora sicura del quarto posto e resta in attesa delle partite di Roma e Lazio.

Nelle altre gare, colpo salvezza della Salernitana a Genova, poker Udinese e vittoria di misura della Fiorentina contro il Venezia. Alle 12.30, successo salvezza per il Cagliari. Di seguito la classifica.

CLASSIFICA SERIE A