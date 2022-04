Un altro ex Reggina trova panchina: Ivan Franceschini è il nuovo allenatore del Rende

13 Aprile 2022 10:49

Ivan Franceschini è il nuovo allenatore del Rende: annuncio ufficiale del club biancorosso

“Affidata al tecnico Ivan Franceschini la guida tecnica del Rende per questo finale di campionato. Il quarantaseienne tecnico emiliano, dopo una lunghissima carriera da calciatore tra i professionisti, ha maturato importanti esperienze sulle panchine di Reggina (vice allenatore) Palmese, Cittanovese e Castrovillari. L’allenatore ha diretto oggi il suo primo allenamento al Lorenzon. Ad Ivan il più sincero in bocca al lupo e il più caloroso benvenuto a Casa Rende”. Con questa nota ufficiale, il Rende annuncia l’ingaggio di Ivan Franceschini come nuovo allenatore, dopo l’esonero di mister Cavaliere. Impresa non semplice, quella dell’ex difensore, chiamato in questo rush finale a tirare fuori dalle secche la compagine rossoblu, impelagata in piena zona playout. L’ex Reggina trova dunque una nuova panchina, nella stessa giornata in cui un altro ex Reggina – Baldini – a qualche giorno dallo svincolo dal Catania si accorda con il Vicenza, in Serie B. Ironia della sorte, i due avevano giocato insieme in riva allo Stretto nella stagione 2001-2002, quella che aveva riportato in A gli amaranto. Fugace apparizione per Baldini (solo 9 presenze), prima di sei importanti annate invece per Franceschini, colonna portante della difesa della Reggina negli anni 2000.