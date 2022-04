Terrore in Israele, attacco terroristico a Tel Aviv: almeno due morti e numerosi feriti | VIDEO

7 Aprile 2022 23:12

L’attacco terroristico in Israele è avvenuto in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff

Terrore in Israele poco fa a causa di un attentato terroristico. Sono almeno due i morti e diversi i feriti gravi della sparatoria avvenuta a Tel Aviv. “L’attacco è avvenuto in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff“, è quanto ha riferito il portavoce della polizia, Eli Levi. Secondo una prima ricostruzione della polizia gli attentatori sarebbero stati due, “uno dei quali è stato eliminato dalle forze di sicurezza, mentre l’altro è riuscito a scappare”. Ma notizie successive hanno indicato la presenza di un unico aggressore che sarebbe in fuga. Un portavoce di Hamas ha lodato l’attacco ma non l’ha rivendicato: “le operazioni di resistenza sono una risposta naturale ai crimini di Israele contro il popolo palestinese”. In basso il VIDEO dal luogo dell’attentato.