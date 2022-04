Isola dei Famosi, Silvano dei Cugini di Campagna bestemmia in diretta: espulso dal programma

7 Aprile 2022 14:08

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato espulso dall’Isola dei Famosi dopo aver proferito un’espressione blasfema in diretta

Era appena arrivato ma, dopo aver pronunciato un’espressione blasfema in diretta, è stato espulso. Toccata e fuga all’Isola dei Famosi per Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, la cui esperienza nel programma è durata così solo pochi giorni. “A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”, si legge nella nota ufficiale del reality.