Isola Capo Rizzuto, per domenica indetta la “Giornata dello Sport e della Pace”

8 Aprile 2022 11:10

Calcio, l’invito dell’Assessore allo Sport Gaetano Muto per la sfida di domenica

In occasione della sfida di domenica Isola Capo Rizzuto – Morrone, valida per la 28ª giornata del campionato di Eccellenza, l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto ha organizzato la “Giornata dello Sport e della Pace” in accordo con la società calcistica, le scuole e altre associazioni locali. L’evento è stato fortemente voluto dall’Assessore allo Sport Gaetano Muto e ha l’obiettivo di promuovere lo sport e sensibilizzare i più piccolo su un tema importante con la Pace nel Mondo. Lo stesso Assessore, però, è anche fortemente legato alla società della sua cittadina e intende lanciare un messaggio ai tifosi: “Il campionato di Eccellenza è quasi giunto al termine, mancano tre giornate alla fine e mai come quest’anno la squadra è stata in difficoltà di classifica nel massimo campionato regionale”. “L’Eccellenza – continua l’Assessore – è una vetrina importante per tutto il territorio, anche se probabilmente una piazza come la nostra meriterebbe di più, adesso però dobbiamo cercare di mantenere questa e per farlo c’è bisogno del pubblico delle grandi occasioni”. “Domenica sono stato a Roccella – prosegue Muto – e ho visto una squadra di difficoltà morale, solo uno stadio gremito e caloroso può far svegliare in loro la giusta cattiveria agonistica per portare a casa il risultato. Isola ha bisogno di noi, riempiamo il Sant’Antonio”. “Sarà – conclude Muto – anche una giornata di festa e pertanto chiediamo di portare i vostri bambini allo stadio e farli vestire di giallorosso o con i colori della Pace”.