Investcorp vuole comprare il Milan. La conferma social: il fondo arabo da 40 miliardi si congratula con i rossoneri

16 Aprile 2022 11:34

Investcorp, fondo arabo da 40 miliardi, vuole comprare il Milan. Sui social, il presidente esecutivo Mohammed Al Ardhi si è congratulato con i rossoneri per il primo posto facendo gli auguri di buona Pasqua a tutto il club e ai tifosi

Il futuro del Milan parla arabo. “L’Equipe”, nella giornata di ieri, ha lanciato una vera e propria bomba, ripresa successivamente da diversi quotidiani autorevoli nazionali e internazionali: Investcorp, fondo arabo da 40 miliardi di dollari che si occupa di private equity, settore immobiliare, investimenti a ritorno assoluto, infrastrutture e gestione del credito e capitale strategico, è interessato all’acquisto del Milan. Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, presidente esecutivo alla guida della società dal 2015, si è congratulato personalmente con i rossoneri attraverso Twitter, dichiarando: “congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest’occasione. #SempreMilan“. Un interesse che confermerebbe la volontà di acquistare il club. Restano da superare le resistenze del fondo americano Eliott, attuale proprietario del club, pronto a sedersi al tavolo delle trattative solo per un’offerta irrinunciabile, magari vicina al miliardo. Paolo Maldini non esclude tale ipotesi: “una cessione del Milan è normale che possa esserci, non so se ora o in seguito, ma c’è la possibilità. Per adesso pensiamo a concludere bene questa stagione“.