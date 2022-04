Roma pronta per il grande tennis, presentati gli Internazionali d’Italia: nessuna restrizione, grandi nomi e record d’incassi

20 Aprile 2022 14:59

Roma è pronta a ospitare il grande tennis mondiale: presentati gli Internazionali d’Italia, al via il prossimo 2 maggio. Presenti tanti big della racchetta e diversi azzurri, ma a essere protagonista sarà soprattutto il pubblico

Roma è pronta a ospitare i grandi nomi del tennis mondiale. Presentata quest’oggi la 79ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il Masters 1000 che si tiene annualmente nella Capitale e che quest’anno accompagnerà gli appassionati della racchetta dal 2 al 15 maggio prossimi. Alla presentazione odierna, avvenuta presso lo Stadio Olimpico di Roma, hanno preso parte il Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli e Nicola Pietrangeli, Presidente del Comitato d’Onore del torneo.

L’edizione 2022 vedrà il ritorno del grande pubblico sugli spalti del Foro Italico. Dopo due anni passati con forti limitazioni alla capienza, dovute alle restrizioni imposte per la pandemia di Covid, si torna a pieno regime. E il pubblico ha grande voglia di tennis: rispetto alle prevendite del 2019 si è già registrato un miglioramento dell’11% che fa sperare nel record d’incasso della manifestazione.

Grande risposta anche dagli atleti ATP e WTA. Ad oggi saranno al via 8 dei primi 10 tennisti della classifica maschile e tutte le migliori 10 della classifica femminile. Presenti Novak Djokovic e Iga Swiatek, i numeri 1 al mondo delle rispettive categorie, così come gli azzurri Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi. Accederanno direttamente al main draw attraverso le wild card Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli nel tabellone maschile, mentre in quello femminile Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.