Mourinho torna a far esultare San Siro, ma con la sua Roma: Inter devastante, tris senza attenuanti | CLASSIFICA

23 Aprile 2022 19:55

Nel primo big match di questo turno, l’Inter è inarrestabile e lanciatissima: 3-1 alla Roma di Mourinho, che oltre 10 anni dopo torna a far esultare San Siro

Oltre 10 anni fa faceva esultare San Siro. E oggi si ripete, ma a condizioni diverse. Il Meazza torna a gioire per José Mourinho, che però ora siede sulla panchina della Roma. E la sua Roma, nell’anticipo di Serie A del sabato, cade malamente sotto i colpi di una Inter lanciatissima, che chiude alla perfezione una settimana da urlo. I nerazzurri si sono presentati a questo finale di stagione con uno stato di forma invidiabile e ora hanno l’inerzia dalla loro parte, con una gara in meno e con Milan e Napoli che dovranno giocare con la “pressione” della vittoria a tutti i costi.

Ma a San Siro, dicevamo, non c’è storia. Al netto di un primo quarto d’ora di studio, con tanto palleggio e zero emozioni, il gol del vantaggio è quello che praticamente chiude la gara: azione in verticale velocissima e di prima della squadra di Inzaghi, la Roma prova ad accorciare ma lo fa male, uscendo così così dal pressing, Dumfries si accentra e taglia da attaccante, scattando sul filo del fuorigioco e facendo 1-0. La squadra giallorossa non c’è più, quella di casa invece vola sulle ali dell’entusiasmo, lanciata da un Brozovic illuminante. Illuminante come il gol del 2-0: il croato riceve palla da Perisic, sempre in profondità, si mette il pallone sul destro, finta e tira sotto l’incrocio, mentre Mancini e tutta la difesa stanno a guardare. E se prima era chiusa, col raddoppio la partita è praticamente in soffitta. La Roma, ad inizio ripresa, sembra infatti partire forte, ma a tarpargli le ali ci pensa un altro che in questo periodo è inarrestabile: Lautaro Martinez, che su corner svetta più in alto di tutti e fa 3-0. L’ultima mezzora è praticamente passerella, in campo e sugli spalti, coi tifosi nerazzurri eccitati, tra standing ovation e cori di apprezzamento a chi, in fondo, non è stato mai dimenticato: quel José Mourinho che dieci anni dopo è tornato – questa volta indirettamente – a far sognare San Siro. E lui alza la mano e saluta, pur sapendo – dentro di sé – che la Roma di questa sera è stata troppo inferiore e debole, nonostante il gol di Mkhitaryan nel finale che accorcia le distanze. Di seguito la classifica: l’Inter torna momentaneamente in vetta, la Roma vede allontanarsi la Champions ma rischia anche Europa e Conference League, in attesa di Lazio e Fiorentina.