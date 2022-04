“Voce ai cittadini”: iniziativa di Ancora Italia a Piazza Camagna a Reggio Calabria

7 Aprile 2022 09:35

Reggio Calabria: Ancora Italia sarà presente a partire da venerdì 08 aprile (e per diverse date a seguire), a piazza Camagna

Ancora Italia– sezioni di Reggio Calabria– sarà presente “a partire da venerdì 08 aprile (e per diverse date a seguire), a piazza Camagna (RC) dalle ore 18 alle 20 con l’iniziativa “voce al cittadino” che avrà lo scopo di avvicinare la cittadinanza alla buona politica, quella che come modalità di governo al servizio dell’etica- e come Aristotele ci ha insegnato- deve essere sempre indirizzata verso una visione del bene comune, a favore dei cittadini e della società che essi esprimono. L’obiettivo è recuperare quel rapporto di dialogo, quella relazione e quella fiducia tra la buona politica e i cittadini, interrotta da tempo. Verrà infatti proposto un breve questionario in cui esprimere idee, perplessità, proposte per andare a valorizzare e migliorare il proprio territorio, salvaguardandone princìpi, valori e tradizioni”.