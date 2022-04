Infortunio Nadal, non esiste una data certa per il recupero: Roma e Roland Garros a rischio?

12 Aprile 2022 20:13

Si allungano i tempi di recupero dall’infortunio per Rafael Nadal: lo spagnolo non ha ancora una data certa per il ritorno in campo. Il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros potrebbero essere a rischio

“Rafa è stato appena ritirato dalla lista degli iscritti a Barcellona. Non sappiamo ancora quando sarà al suo primo torneo sulla terra battuta quest’anno. Si spera, presto“. Con un breve comunicato inviato dal suo team all’agenzia Reuters, Rafael Nadal ha comunicato il suo ritiro dal torneo ATP di Barcellona. Lo spagnolo, 21 volte campione Slam e autentico dominatore sulla terra battuta, rischia di saltare l’intera stagione sul rosso a causa di una frattura da stress a una costola avuta nelle scorse settimane. Non esiste una data certa per il suo recupero. Le prossime settimane sono ricche di eventi importanti per il maiorchino: Madrid e Roma ospiteranno i rispettivi Masters 1000 nei primi giorni di maggio, mentre dal 22 maggio al 5 giugno ci sarà il Roland Garros. Nadal farà di tutto per essere al via al French Open, con oltre un mese di tempo per recuperare, ma servirà capire quanto presto riuscirà a tornare in campo e quanti tornei sul rosso riuscirà a giocare prima di presentarsi al via a Parigi.