Incidente sull’A2 a Lamezia Terme, coinvolto un pezzo pesante: Polizia Stradale sul posto

4 Aprile 2022 17:43

Lamezia Terme: incidente sull’A2, camion contro il guardrail

Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio sull’A2 all’altezza di Lamezia Terme in direzione Sud. Nell’impatto è rimasto coinvolto un camion che è andato a sbattere contro il guardrail. Per fortuna nell’incidente non ci sono stati feriti. Al momento il traffico sta subendo disagi e si circola solamente su una sola corsia di marcia perchè sono in corso le operazioni di spostamento del mezzo pesante coinvolto nel sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Lamezia Terme che sta effettuando i rilievi del caso.