Domenica delle Palme di sangue sulla Taranto-Reggio Calabria: tragico incidente sulla 106, due morti

10 Aprile 2022 16:35

Domenica delle Palme di sangue in Calabria: a causa di un incidente al km 27,500 è stata chiusa provvisoriamente la strada statale 106 a Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza

Domenica delle Palme di sangue in Calabria. A causa di un incidente al km 27,500 è stata chiusa provvisoriamente, in direzione Taranto, la strada statale 106 radd “Jonica” a Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 2 veicoli e si registrano 2 decessi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Seguiranno aggiornamenti