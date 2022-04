Palermo, motociclista investe ragazza a piedi e poi scappa. I genitori: “era spaventato”

27 Aprile 2022 16:19

Un motociclista, a Palermo, ha investito una giovane di 26 anni, scappando senza prestare i soccorsi: per i genitori, accorsi sul posto, il figlio è fuggito perché “spaventato”

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto ieri sera a Palermo, precisamente in via Paruta. Un motociclista, infatti, ha investito una ragazza di 26 anni, scappando senza prestare i soccorsi. All’arrivo dei medici, mentre questi stavano prestando cure alla giovane, sono pervenuti i genitori dell’autore dello scontro, i quali hanno confessato che il figlio era fuggito perché si era spaventato. La donna non è il pericolo di vita ed è stata trasportata all’ospedale Civico.