18 Aprile 2022 20:52

Quattro giovani sono rimasti feriti in un sinistro avvenuto in via Falcone e Borsellino, a Crotone

Grave incidente in Calabria nel giorno di Pasquetta. Quattro giovani sono rimasti feriti in un sinistro avvenuto in via Falcone e Borsellino, a Crotone. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’auto, secondo una prima ricostruzione, è sbandata per cause in corso di accertamento e dopo avere divelto un cartellone pubblicitario si è capovolta.

Foto di repertorio