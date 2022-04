18 Aprile 2022 20:15

Tragico incidente a Pasquetta in Sicilia: un uomo di 32 anni è morto nello scontro tra un’auto ed una moto in via Pietro Leone a Caltanissetta

Tragedia nel giorno di Pasquetta in Sicilia: un uomo di 32 anni è morto nello scontro tra un’auto ed una moto in via Pietro Leone a Caltanissetta. Inutile la corsa in ospedale dove è arrivato già privo di vita. Sul posto un’ambulanza e le forze dell’ordine.