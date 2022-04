Incidente a Catanzaro, 3 auto si scontrano a causa di un… cinghiale: ci sono feriti

1 Aprile 2022 12:33

Catanzaro, incidente ieri sera all’altezza di Germaneto: tre vetture coinvolte e quattro feriti. La causa? Un cinghiale…

Un incidente si è verificato ieri sera a Catanzaro, all’altezza di Germaneto, nei pressi dello svincolo Università-Policlinico. Tre le vetture coinvolte, che si sarebbero scontrate sulla SS280/dir per via della presenza di un cinghiale che attraversava la carreggiata. Cinque i passeggeri a bordo delle tre auto, quattro di questi risultano feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Catanzaro, i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale Anas.