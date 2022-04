23 Aprile 2022 17:38

Incendiata un’auto della Municipale, la Città Metropolitana di Reggio Calabria al fianco del Comune di San Giorgio Morgeto. Versace: “gesto criminali”

“Rispetto a gesti criminali come quelli consumati ai danni del Comune e della Polizia locale di San Giorgio Morgeto bisogna reagire con la forza dell’indignazione e l’autorevolezza delle istituzioni che non temono simili intimidazioni. Nell’esprimere la più ferma solidarietà al sindaco Salvatore Valerioti ed al Comandante della Municipale, la Città Metropolitana si stringe alla comunità di Sangiorgese ed invita gli amministratori ad andare avanti senza paura. Noi saremo al loro fianco, schierandoci in prima persona contro questo gesto criminale”. Il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, condanna l’incendio dell’auto dei vigili urbani e, in una nota stampa, si augura che “gli inquirenti possano fare piena luce, nel più breve tempo possibile, su un episodio ignobile, vile ed inquietante. Chiunque possa offrire spunti utili alle indagini – è il monito di Versace – si faccia avanti. Non può rimanere impunito – ha concluso l’inquilino di Palazzo Alvaro – chi pensa di poter minacciare non solo un’autorità, ma uomini e donne che, indossando una divisa, spendono i loro giorni a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica“.