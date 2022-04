Inaugurato il nuovo PalaSport di Siderno | GALLERY

5 Aprile 2022 14:56

Inaugurato il nuovo PalaSport di Siderno. Alla cerimonia di inaugurazione presenti i vertici Fipav e la nazionale under 19 di volley femminile

“Una giornata speciale per il nostro territorio. L’apertura di una struttura bellissima e funzionale interamente dedicata allo sport, un centro di aggregazione che ha un alto valore sociale che si inaugura con un torneo sportivo di caratura internazionale che avrà il merito di accendere i riflettori sulle tante bellezze del nostro territorio metropolitano”. Il sindaco facente funzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha preso parte questa mattina a Siderno all’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport, dove tra pochi giorni andrà in scena il torneo internazionale di Volley femminile under 19, valido per le qualificazioni ai campionati europei di categoria. L’inaugurazione di oggi si è svolta alla presenza della nazionale italiana under 19, che insieme ai massimi vertici nazionali, regionali e metropolitani della Federazione Italiana Pallavolo ha segnato il battesimo della nuova struttura sportiva sidernese.

“Fino a pochi mesi fa il nuovo palazzetto dello sport è stato utilizzato per lo sviluppo della campagna vaccinale – ha spiegato Versace – inaugurare oggi questa struttura, con la sua naturale destinazione sportiva, è una grande vittoria per l’intero comprensorio della Locride, oltre che un segno di rinascita per l’intera comunità. Un risultato che è il frutto di uno straordinario lavoro di squadra e soprattutto della tenacia dimostrata dalla sindaca Maria Teresa Fragomeni, cui va il plauso da parte dell’intera comunità metropolitana per le attività messe in campo a livello comunale per il completamento di questa importante struttura sportiva che, sono certo, sarà un centro vivo e vitale dello sport non solo per Siderno, ma per l’intera area jonica del nostro territorio”.

“Ringrazio infine i vertici della Federazione ed in particolare il Presidente Domenico Panuccio, del Comitato Territoriale di Reggio Calabria, per lo straordinario lavoro messo in campo e soprattutto per aver favorito l’organizzazione di un evento sportivo di caratura internazionale come quello che andrà in scena all’interno di questa struttura tra pochi giorni. Spesso la Locride veniva conosciuta alle cronache nazionali per avvenimenti negativi. Organizzare qui eventi sportivi importanti come questo significa riscattare l’immagine di un territorio che ha grande fame di sviluppo e di crescita sociale e civile. E non esiste modo migliore che farlo attraverso lo sport. L’auspicio adesso è che il territorio della nostra Città Metropolitana possa ospitare in futuro sempre più spesso appuntamenti come questo. Ed in quest’ottica stiamo lavorando per il completamento e l’ampliamento del complesso delle strutture sportive, affinchè il nostro territorio possa essere protagonista ancor di più, in un anno importante come quello che ci apprestiamo a vivere con l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, all’insegna del binomio sport-cultura”, conclude.