Il Viaggio del Corriere della Sera in Calabria arriva a Scilla

22 Aprile 2022 18:36

La testata milanese ha promosso un tour per i suoi lettori dal titolo “La Calabria delle civiltà”

I Viaggi del Corriere della Sera in Calabria. La testata milanese ha promosso un tour per i suoi lettori dal titolo “La Calabria delle civiltà”, accompagnando i suoi lettori, insieme all’ideatore del progetto il caporedattore Alessandro Cannavò, alla scoperta dello spirito e dell’anima della Calabria. Un Tour sulle tracce delle culture greca e albanese che ancora sopravvivono orgogliosamente: da Cosenza a Rossano Calabro, passando per Pizzo Calabro, con tappa a Tropea, Gerace, Reggio Calabria e Scilla. Proprio al Castello Ruffo di Scilla, con il Patrocinio del Comune di Scilla, domenica 24 alle 15 e 30, si realizzerà per questo gruppo di lettori, ma aperto al pubblico tutto, un incontro con l’antropologa Patrizia Giancotti dal titolo “La lupa, Scilla, Morgana, le Sirene e altri racconti dello Stretto”. L’antropologa, scrittrice, fotografa, collaboratrice del Corriere della Sera, autrice e voce di Rai Radio3, insegna antropologia all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Da anni, raccoglie miti e racconti dello Stretto, anche attraverso rilevamenti sul campo che mette in atto insieme ai suoi studenti, ha lavorato a lungo nella Calabria greca per realizzazione del libro Filoxenia (Rubbettino), ricerca sfociata nel programma radiofonico https://www.raiplaysound.it/playlist/voltievocidellacalabriagrecadipatriziagiancotti “Volti e voci della Calabria greca” e in una serie di conferenze spettacolo. L’evento, con proiezione di immagini, è aperto a tutti, fino a esaurimento posti, sempre in ottemperanza delle norme vigenti.