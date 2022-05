30 Aprile 2022 20:58

Le spettacolari immagini sullo Stretto di Messina: le nubi alte e stratiformi composte da piccoli cirri hanno regalato un suggestivo spettacolo

Magico tramonto sullo Stretto di Messina in questo ultimo giorno di Aprile: il cielo di Reggio Calabria si è tinto di rosso, regalando a migliaia di persone uno spettacolo mozzafiato. Le nubi alte e stratiformi composte da piccoli cirri, sospesi ad oltre 10 mila metri di altitudine, hanno regalato questa atmosfera rossa in tutta la città. In alto la FOTOGALLERY completa.