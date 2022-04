Si conclude la Corrireggio 2022! Gioia, competizione e boom di presenze: il racconto di una giornata di sport e libertà | GALLERY e VIDEO

25 Aprile 2022 14:15

Si chiude la Corrireggio 2022, una splendida mattinata all’insegna di sport e libertà. In 1250 hanno partecipato alle maratone, grande la risposta di pubblico. Il racconto della giornata

Possiamo dirlo senza paura di essere smentiti: la Corrireggio 2022 è stata un successo. Davvero sotto tutti i punti di vista. Il meteo è stato più che clemente: una belle giornata di sole, con una leggera brezza che ha aiutato i corridori, per quanto possibile, a tenere a bada la fatica e un caldo che più che primaverile, sembrava estivo. I reggini hanno risposto presenti, spinti dalla volontà di tornare anche solo a vedere una bella manifestazione dal vivo, all’aria aperta, nella splendida cornice del Lungomare. E gli atleti… 1250 cuori uniti fra gioia, sudore, fatica. Ognuno con il proprio passo, diverso, ma ugualmente importante. La Corrireggio 2022 non è solo una gara sportiva, vincere è sempre importante, ma oggi era importante ritrovarsi. “La festa del ritorno”, dopo 2 anni passati a correre sui balconi, a fare finta di adeguarsi a una normalità che di normale non aveva nulla.

La macchina organizzativa ha funzionato a dovere, dalle iscrizioni degli ultimi partecipanti fino all’arrivo, posto nel più ampio piazzale del Waterfront, che ha ospitato tifosi e protagonisti delle gare. Impossibile non citare il messaggio di pace che le ragazze e le bambine della ginnastica ritmica e del pattinaggio hanno veicolato introducendo il Corridoio per la pace, un grande lenzuolo color arcobaleno esposto contro tutte le guerre. Grande emozione nella testimonial Alessia Bellino, per tutti ‘Wonder Ale’ che ha sconfitto un’encefalite autoimmune, correndo e vincendo la sua maratona personale. Emozioni diverse, ma ugualmente importanti alla consegna del premio alla memoria del compianto Nino Costantino, consegnato dalla moglie Francesca.

E poi la gara. Tanta era la voglia di partire che lo sparo è arrivato “quasi in tempo”. Tosta la salita di via Rada Giunchi (affrontata solo da chi gareggiava nel competitivo) che ha fatto grande selezione nel gruppo. I primi ad arrivare sono stati i partecipanti alla gara a “passo libero”, felici di aver completato il percorso. Poi è toccato ai corridori della corsa competitiva: il successo è andato ad Alberto Caratozzolo e Rosa Ciccone. Ma oggi, come mai prima d’ora, il successo sportivo è passato in secondo piano. Reggio Calabria è tornata a correre o forse non aveva mai smesso, aveva solo un po’ rallentato.