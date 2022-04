Sparatoria a Limbadi, il plauso ai Carabinieri dalle associazioni “ConDivisa” e “AmmazzateciTutti”

2 Aprile 2022 15:16

Sparatoria a Limbadi, Staropoli: “quando i Carabinieri conoscono perfettamente il territorio nel quale operano, comprendono immediatamente come agire, soprattutto quando devono individuare e fermare una persona armata”

“Quando i Carabinieri conoscono perfettamente il territorio nel quale operano, comprendono immediatamente come agire, soprattutto quando devono individuare e fermare una persona armata”, scrive in una nota l’Avv. Lia Staropoli, Presidente dell’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” e Responsabile Sicurezza per il Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti ” e aggiunge: “la Sicurezza dei cittadini dipende dal lavoro encomiabile di questi Servitori dello Stato, sempre nell’ombra, per proteggere e servire. Il nostro ringraziamento ai Carabinieri di Limbadi“. E conclude: “non si può parlare di legalità se non attraverso i sacrifici e i rischi delle Donne e degli Uomini delle Forze Dell’Ordine. La sicurezza in questo territorio deve essere sostenuta ed incentivata, non servono passerelle. Servono investigatori, strutture adeguate ed equipaggiamenti equamente distribuiti. I Carabinieri e i Poliziotti devono essere realmente tutelati, perché la sicurezza dei cittadini dipende dalla effettiva conoscenza del territorio da parte degli operatori”.