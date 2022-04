La Sicilia interessa all’estero: “il Palermo piace ai proprietari del Manchester City”

15 Aprile 2022 21:49

Secondo il noto giornalista italiano il Palermo piace alla holding fondata dallo sceicco Mansur e proprietaria del Manchester City

A qualche giorno dal fallimento del Catania, e in attesa di capire se qualche nuovo investitore potrà farsi avanti (il patron della Vibonese Caffo, catanese di nascita, ha risposto in merito a un suo possibile coinvolgimento), sempre dalla Sicilia arrivano notizie relative a possibili interessi esteri. Nel giorno della news – proveniente dalla Francia, dall’Equipe – secondo cui Elliott starebbe vendendo il Milan a Investcorp, fondo mediorientale da 40 miliardi di dollari che ha sede in Bahrein, Gianluca Di Marzio lancia un’altra importante indiscrezione: il Palermo piace ai proprietari del Manchester City.

I rosanero, attualmente secondi nel girone C di Serie C, battaglieranno ai playoff sperando nella promozione in cadetteria. E, secondo il noto giornalista, “il City Football Group ha messo gli occhi sul club siciliano. È ancora tutto da capire se l’affare andrà effettivamente in porto – si legge – ma la holding fondata dallo sceicco Mansur vorrebbe approdare anche in Italia. E il Palermo potrebbe essere la squadra giusta: in tutto, il colosso con sede nel Regno Unito possiede 10 club, tra cui il Manchester City in Inghilterra, il Troyes in Francia, il Girona in Spagna e diversi altri tra America, Asia e Oceania. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse porterà a sviluppi definitivi”.