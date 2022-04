Il Gruppo A.N.M.I. di Reggio Calabria ha organizzato il primo Forum intitolato “Aiutarsi per Aiutare”

14 Aprile 2022 13:08

Il Gruppo A.N.M.I. di Reggio Calabria Tommaso Gullì ha organizzato il primo FORUM intitolato ‘Aiutarsi per Aiutare’ con cui si apre il tavolo di confronto incontro tra associazioni di Volontariato per dare seguito alle proposte messe in campo dagli intervenuti. Obiettivi sono ricostruire il rapporto sociale operativo con attenzione alla psiche, promuovere e sviluppare l’assistenza morale, culturale e fisica degli associati e dei cittadini. I marinai segnano il passo, propongono e guidano il cambiamento nel modo di operare nella consapevolezza dei bisogni sociali. “Alla chiusura, segue la partenza verso nuove attività associative, operative e mirate a formare giovani e aggiornare i meno-giovani per rispondere alle rinnovate esigenze sociali”. Nella sua dichiarazione la Presidente dell’ANMI di Reggio Calabria Sabrina Martorano, certa di aver creato rete per il bene comune e l’interesse supremo di tutta la collettività, collega passato e futuro, rivolgendosi alle associazioni orienta le proposte rispondendo ai bisogni per interpretare la nuova epoca post COVID. Da oggi le associazioni di volontariato si riuniscono e concordano gli interventi dandosi priorità e modalità operative. Fare squadra è possibile se l’impegno è per la tutela e il benessere comune. Grande contributo di dialogo hanno fornito: l’associazione Sociologi Italiani con Maria Rita Mallamaci, l’Associazione delle Medaglie Mauriziane Nastro Verde Capitano Cosimo Sframeli, l’Avis Provinciale il prof. Diego Geria, l’Associazione Paracadutisti, l’Associazione nazionale del Fante e la Protezione Civile Guardie Faunistiche e ambientali.

Progettare il futuro in modo consapevole è il primo impegno morale che si affronterà per costruire sostegno morale e assistenza domiciliare anche con personale OSS ai soci, aiuto alimentare alle famiglie indigenti con il Banco delle opere di carità, e grazie al supporto operativo dell’ente UniReggio che offre gratuitamente anche la sede si potranno sostenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale con vantaggi estesi ai famigliari. Sul principio di valori condivisi crea il dialogo con le istituzioni e sulla scorta di esigenze sociali, fa rete con gli enti locali e rilancia attività per tutti. La scuola, la famiglia e la nuova generazione, detta “Generazione X” saranno oggetto dei prossimi FORUM per continuare a fornire ulteriori contributi validi, qualificati e professionali. Insomma ‘Aiutarsi per Aiutare’ è stato un costruttivo incontro presentato dalla Prof.ssa Sabrina Martorano che continuerà da oggi a fornire stimoli ai soci e agli interessati come fa chi apre le porte del sodalizio dei Marinai Italiani ai cittadini, sostenendo che non bisogna temere il cambiamento, ma cavalcarlo,

adottare le novità con resilienza ed ottimismo.